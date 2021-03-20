Новые штрафы ввели для дачников

В России ввели новые штрафы за приготовление шашлыка ближе пяти метров от деревьев и разведение костров при ветре более 10 м/c. Нарушителей зафиксируют камеры дронов, после чего придется заплатить штраф в тысячи рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Алексея Петропольского.

Фото: ТАСС ТАСС

Правила начали действовать с начала 2021 года, но многие граждане о них не знают. При приближении теплого сезона они становятся все актуальнее. Новые противопожарные нормы касаются жителей садоводств и дачников.

Так, Петропольский отметил, что с момента схода снежного покрова и до начала зимы нельзя жечь костер на участке при скорости ветра более 10 м/c. Расстояние от костра до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров, хотя соблюсти это условие непросто.

«У нас участки в основном от 6 до 12 соток, выполнить это требование физически не представляется возможным», — сказал юрист.

По новым правилам диаметр ямы для костра должен быть менее 1 метра, глубина — от 30 сантиметров.

По факту новые правила означают запрет на пал травы, сжигание веток или сена на участке. Все это можно приравнять к разведению костров. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Шашлыки можно жарить только в печи или на мангале, который должен стоять не ближе пяти метров от деревьев и строений.

Несоблюдение этого правила также чревато ощутимым штрафом. Фиксировать нарушения будут не только ответственные лица, но и квадрокоптеры. Оплата одного штрафа не освобождает от последующих.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в январе. Они утверждены кабмином РФ и будут действовать пять лет.