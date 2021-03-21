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В ЦБ рассказали, что делать при ошибочном переводе денег 

Майк Габриелян 3 часа назад
В ЦБ рассказали, что делать при ошибочном переводе денег
Фото: РИА Новости
Мошенники используют «ошибочные» переводы, чтобы отмыть криминальные деньги, и втягивают добропорядочных граждан в преступную схему. Об этом сообщили банковские эксперты, передаёт РИА Новости.
Специалисты рассказали, как избежать неприятностей, когда на карту приходит перевод от незнакомцев.
В Промсвязьбанке пояснили, что мошенники зачастую переводят деньги на счет жертвы, затем звонят, говорят об ошибке и просят отправить средства на другой счет. Такие схемы используются для отмывания средств, добытых преступным путем или для снятия более крупной суммы со счета клиента.
Нельзя самостоятельно пытаться урегулировать ситуацию и переводить средства по указанным незнакомцем реквизитам. Также надо помнить, что вам придется отвечать перед правосудием, если вы потратите чужие деньги.

«Тратить поступившие на ваш счет деньги также нельзя. Необходимо понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими средствами, то перед законом он чист», — объяснили в банке «Ак Барс».

При любой подозрительной ситуации надо ставить в известность свой банк. Так советуют представители ЦБ.
Необходимо сообщить незнакомцу, что вы не против возврата. После этого позвонить в кредитную организацию, рассказать о странном переводе и написать заявление на возврат денег.
Отправитель также должен обратиться в свой банк с заявлением, что ошибочно совершил перевод.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ сообщил о новой схеме мошенничества при переводе денег через банкомат.
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Личный счет , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Центральный банк России , РИА Новости
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