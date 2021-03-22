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Ритейлеры заявили о подорожании одежды и обуви на треть

Павел Тиунов
52 минуты назад
Летом fashion-бренды в России начнут поднимать цены на свою продукцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей модной индустрии. В конечном итоге одежда и обувь подорожают на 25-30% из-за роста цен на материалы.
Сотрудник российского представительства компании Marc O’Polo AG София Кофманн заявила, что выросли закупочные цены на хлопок – на 25-30%. Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов добавил, что так же подорожал другой текстиль. Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин подчеркнул, что в цене выросли и материалы из нефтепродуктов, использующиеся в производстве обуви – примерно на 20%. Эксперты объясняют рост цен постоянно колеблющимся курсом валют и удорожанием (в 6 раз) логистики из Азии.
Представители fashion-индустрии отметили, что ценники в магазинах начнут меняться уже летом. В первую очередь подорожают коллекции российских брендов.
При этом в Минпромторге полагают, что предприниматели будут повышать цены постепенно, чтобы «не растерять клиента». В пример представители ведомства привели ситуацию во время кризиса 2014 года, когда крупные игроки отрасли подняли цены на продукцию сразу на 30% и в результате получили значительное снижение уровня торгового оборота.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители дальневосточных рыболовецких компаний заявили, что в скором времени в России скумбрия и сардины иваси могут подорожать на 20-25%. По их словам, цены могут вырасти из-за нового требования российского законодательства о растаможивании иностранных судов, которое предприниматели выполнить не в состоянии. Заявление прокомментировали в Росрыболовстве. Сотрудники ведомства подчеркнули, что если компании не могут выполнить требование законодательства, то их место займут другие. Это обстоятельство никак не повлияет ни на объём добычи водных ресурсов, ни на стоимость конечной продукции, констатировали в Росрыболовстве.
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