Ритейлеры заявили о подорожании одежды и обуви на треть

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители дальневосточных рыболовецких компаний заявили, что в скором времени в России скумбрия и сардины иваси могут подорожать на 20-25%. По их словам, цены могут вырасти из-за нового требования российского законодательства о растаможивании иностранных судов, которое предприниматели выполнить не в состоянии. Заявление прокомментировали в Росрыболовстве
. Сотрудники ведомства подчеркнули, что если компании не могут выполнить требование законодательства, то их место займут другие. Это обстоятельство никак не повлияет ни на объём добычи водных ресурсов, ни на стоимость конечной продукции, констатировали в Росрыболовстве.