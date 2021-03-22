В чужом кармане: сколько зарабатывает геодезист 

«В должности помощника у меня выходило около 25 000 рублей в месяц, работал я наскоками, по несколько месяцев летом. С учетом моей повышенной стипендии отличника у меня выходил неплохой доход (для студента). Постоянно копил, откладывал, поэтому у родителей просить не приходилось. Деньги на сводить девочку в кафе всегда были», — рассказал Роман.
«Геодезист определяет координаты и высоты точек на поверхности. Применяются эти данные много где, при создании карт, навигаторов, при поиске полезных ископаемых, для строительства и для предупреждения катастроф. Работаем мы с интересным прибором тахеометром, который измеряет расстояние лазерным лучом», — рассказал наш герой.
«Чтобы попасть на это место, требовалось профильное образование, опыт строго от трех лет, знание AutoCad, опыт работы с инженерными сетями и опыт взаимодействия с Мосгеотрестом. В компании всё по ТК, полный рабочий день с девяти до шести, но иногда приходится выйти и в субботу. Зарплату выдают практически всегда вовремя, несколько дней не в счет, инструмент предоставляют и даже обедами обеспечивают», — рассказал Роман.
«Работать на улице приходится и в морозы, иногда при таких температурах, в которые тахеометр работать не предназначен. А в должности помощника ты вообще будешь скакать по сумасшедшим ландшафтам, оббегать горы песка или щебня. Если человек вынослив, не брезглив, мозги на месте и не очень ленив, работа понравится», — считает Роман.
«Декретные жены позволяют ей самостоятельно покупать разные мелочи для себя, косметику, одежду. У меня она денег не берет, просто иногда делаю подарки. Супруга скоро выходит из декрета и у нас появятся дополнительные расходы на няню», — отметил он.
Примерные траты Романа (в месяц):
- На продукты — 25 000 рублей
- На оплату услуг ЖКХ — 10 500 рублей
- На бензин — 8 000 рублей
- На развивающие занятия/развлечения с детьми — 7 000 рублей
- На походы в кафе/кино — 6 500 рублей
- На бассейн для себя и жены — 3 000 рублей
- На телефон/интернет — 2 500 рублей