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В чужом кармане: сколько зарабатывает геодезист 

Елена Прошина 2 часа назад
В чужом кармане: сколько зарабатывает геодезист
Фото: Рамблер
«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.
Наш новый герой — 29-летний Роман П. Он окончил Московский государственный университет геодезии и картографии и получил диплом инженера по специальности «Прикладная геодезия». Еще во время учебы он начал подрабатывать помощником геодезиста.

«В должности помощника у меня выходило около 25 000 рублей в месяц, работал я наскоками, по несколько месяцев летом. С учетом моей повышенной стипендии отличника у меня выходил неплохой доход (для студента). Постоянно копил, откладывал, поэтому у родителей просить не приходилось. Деньги на сводить девочку в кафе всегда были», — рассказал Роман.

Когда у Романа накопился опыт в три года, его взяли на работу «полноценным» геодезистом. Сейчас его доход достигает 100 000 рублей в месяц, обещаниям работодателя он соответствует.

«Геодезист определяет координаты и высоты точек на поверхности. Применяются эти данные много где, при создании карт, навигаторов, при поиске полезных ископаемых, для строительства и для предупреждения катастроф. Работаем мы с интересным прибором тахеометром, который измеряет расстояние лазерным лучом», — рассказал наш герой.

В его обязанности входит работа с тахеометром и специальными программами, полное геодезическое сопровождение на объектах в Москве и области (строительство дорог, благоустройство территорий, земляные работы, инженерные сети), проведение исполнительных геодезических съемок на оборудовании компании, геодезический контроль точности параметров строящихся объектов, подготовка геодезической документации.

«Чтобы попасть на это место, требовалось профильное образование, опыт строго от трех лет, знание AutoCad, опыт работы с инженерными сетями и опыт взаимодействия с Мосгеотрестом. В компании всё по ТК, полный рабочий день с девяти до шести, но иногда приходится выйти и в субботу. Зарплату выдают практически всегда вовремя, несколько дней не в счет, инструмент предоставляют и даже обедами обеспечивают», — рассказал Роман.

Работу геодезиста часто называют идеальной по соотношению нагрузки и зарплат, но, по словам Романа, люди не учитывают, что геодезисты 80 процентов времени проводят в полевых условиях.

«Работать на улице приходится и в морозы, иногда при таких температурах, в которые тахеометр работать не предназначен. А в должности помощника ты вообще будешь скакать по сумасшедшим ландшафтам, оббегать горы песка или щебня. Если человек вынослив, не брезглив, мозги на месте и не очень ленив, работа понравится», — считает Роман.

Роман живет вместе с женой и двумя детьми в квартире, подаренной родителями на их свадьбу, сейчас его супруга в декрете. По его словам, его зарплаты семье вполне хватает.

«Декретные жены позволяют ей самостоятельно покупать разные мелочи для себя, косметику, одежду. У меня она денег не берет, просто иногда делаю подарки. Супруга скоро выходит из декрета и у нас появятся дополнительные расходы на няню», — отметил он.

Примерные траты Романа (в месяц):

  • На продукты — 25 000 рублей
  • На оплату услуг ЖКХ — 10 500 рублей
  • На бензин — 8 000 рублей
  • На развивающие занятия/развлечения с детьми — 7 000 рублей
  • На походы в кафе/кино — 6 500 рублей
  • На бассейн для себя и жены — 3 000 рублей
  • На телефон/интернет — 2 500 рублей
Накопления — минимум 15 000 рублей, иногда больше
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Личный счет , МГУ
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