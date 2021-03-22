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Москвичи уступили жителям российского региона в зарплатах 

Мария Иванова 1 час назад
Москвичи уступили жителям российского региона в зарплатах
Фото: РИА Новости
Первое место в рейтинге российских зарплат, составленном РИА Новости, заняли сахалинские нефтяники. Их доход в среднем составляет около 380 тысяч рублей в месяц.
На втором месте оказались московские финансисты с зарплатами в 187 тысяч рублей, а замыкают тройку лидеров работники добывающей отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (174 тысячи рублей в месяц в среднем).
В топ рейтинга также вошли IT-специалисты из Санкт-Петербурга (161 тысяча рублей), чукотские добытчики металлических руд (145 тысяч рублей), работники сельского и лесного хозяйства Мурманской области (144 тысячи рублей), а также камчатские рыболовы и рыбоводы (121 тысяча рублей).
Авторы исследования рассказали, что в 2020 году зарплаты в российских регионах росли неравномерно: на Чукотке был зафиксирован рост в 13 процентов, еще в семи регионах он превышал десять процентов, а, к примеру, в Новгородской области зарплаты почти не росли.
В 15 регионах страны даже в самых прибыльных отраслях нет средних зарплат выше 45 тысяч рублей в месяц. Последние места рейтинга достались Мордовии, Калмыкии, Псковской и Кировской областям, Карачаево-Черкесии.
Как писал «Рамблер», ранее сервис «Зарплата.ру» назвал самыми высокооплачиваемыми сферами транспорт, автобизнес, строительство и топливно-энергетический комплекс.
Самые низкие зарплаты предлагают работникам сферы туризма и гостиничного дела, образования, науки и языка, а также офисному персоналу.
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Личный счет , РИА Новости
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