Москвичи уступили жителям российского региона в зарплатах 

Первое место в рейтинге российских зарплат, составленном РИА Новости, заняли сахалинские нефтяники. Их доход в среднем составляет около 380 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказались московские финансисты с зарплатами в 187 тысяч рублей, а замыкают тройку лидеров работники добывающей отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (174 тысячи рублей в месяц в среднем).

В топ рейтинга также вошли IT-специалисты из Санкт-Петербурга (161 тысяча рублей), чукотские добытчики металлических руд (145 тысяч рублей), работники сельского и лесного хозяйства Мурманской области (144 тысячи рублей), а также камчатские рыболовы и рыбоводы (121 тысяча рублей).

Авторы исследования рассказали, что в 2020 году зарплаты в российских регионах росли неравномерно: на Чукотке был зафиксирован рост в 13 процентов, еще в семи регионах он превышал десять процентов, а, к примеру, в Новгородской области зарплаты почти не росли.

В 15 регионах страны даже в самых прибыльных отраслях нет средних зарплат выше 45 тысяч рублей в месяц. Последние места рейтинга достались Мордовии, Калмыкии, Псковской и Кировской областям, Карачаево-Черкесии.

Как писал «Рамблер», ранее сервис «Зарплата.ру» назвал самыми высокооплачиваемыми сферами транспорт, автобизнес, строительство и топливно-энергетический комплекс.

Самые низкие зарплаты предлагают работникам сферы туризма и гостиничного дела, образования, науки и языка, а также офисному персоналу.