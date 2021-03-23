В России изменят дизайн наличных денег

Там рассказали, что плановая модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, тысяча и пять тысяч рублей и обновление их дизайна.

В обновленных банкнотах на оборотной стороне будет использована тематика федеральных округов России. В оформлении банкноты номиналом 10 рублей — Сибирского округа, 50 рублей — Северо-Западного, 100 рублей — Центрального, 500 рублей — Северо-Кавказского, тысяча рублей — Приволжского, пять тысяч рублей — Уральского.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, тысяча и пять тысяч рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Поступление в обращение модернизированных банкнот номиналом 100 рублей планируется в 2022 году, номиналом тысяча и пять тысяч — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.