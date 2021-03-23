В России начнут отменять часть льгот с 1 апреля

1 апреля в России перестанет действовать целый ряд льгот и правил, введенных во время эпидемии коронавируса.
Как сообщает
«Парламентская газета», семьи с детьми, не оформившие заявление на получение новогодней выплаты в размере 5 тысяч рублей, смогут сделать это до 1 апреля.
С 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции.
Банки перестанут принимать заявления о «кредитных каникулах» от граждан, у которых выявили COVID-19 или существенно упали доходы из-за пандемии. Кроме того, у должников по ипотеке снова смогут изымать единственное жилье.
С 1 апреля граждане больше не смогут пополнять наличными анонимные электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal
и VK Pay, а также некоторые виды проездных и карт школьников. Теперь делать это придется только с привязанного банковского счета.
Отменяется временный порядок регистрации граждан в качестве безработных через порталы госуслуг и «Работа в России».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что около 480 тысяч человек потеряли работу в период с 30 марта по конец мая 2020 года и были официально зарегистрированы как безработные.