В России начнут отменять часть льгот с 1 апреля

1 апреля в России перестанет действовать целый ряд льгот и правил, введенных во время эпидемии коронавируса.

Как сообщает «Парламентская газета», семьи с детьми, не оформившие заявление на получение новогодней выплаты в размере 5 тысяч рублей, смогут сделать это до 1 апреля.

С 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции.

Банки перестанут принимать заявления о «кредитных каникулах» от граждан, у которых выявили COVID-19 или существенно упали доходы из-за пандемии. Кроме того, у должников по ипотеке снова смогут изымать единственное жилье.

С 1 апреля граждане больше не смогут пополнять наличными анонимные электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторые виды проездных и карт школьников. Теперь делать это придется только с привязанного банковского счета.

Отменяется временный порядок регистрации граждан в качестве безработных через порталы госуслуг и «Работа в России».