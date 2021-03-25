Доля безналичных платежей в магазинах выросла до 76%

По данным исследования, 55% россиян используют для оплаты покупок в офлайн-магазинах пластиковые карты, 21% - бесконтактные платежи, 24% платят наличными. Основными причинами, по которым россияне не используют сервисы бесконтактных платежей, такие как Apple
Pay, Google
Pay или Samsung Pay, являются привычка оплачивать покупки другими способами (31%) и отсутствие технологии NFC в телефоне (22%). 14% опрошенных не придают значения способам оплаты, 13% не используют бесконтактную оплату из соображений безопасности.