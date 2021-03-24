В России предложили индексировать пенсии некоторых граждан

В палате молодых законодателей при Совете Федерации прозвучало предложение индексировать пенсии старших по дому, сообщает «Парламентская газета». По словам авторов инициативы, пожилых председателей советов многоквартирных домов следует освободить от уплаты страховых взносов в соцфонды, которые приравнивают их к работающим пенсионерам.
Предложение озвучил зампред палаты молодых законодателей Илья Ножечкин. Он подчеркнул, что обязанности старших по дому в России зачастую выполняют пенсионеры. Однако, учитывая, что со своих зарплат они вынуждены выплачивать страховые взносы, их сегодня относят к категории работающих пенсионеров. В результате выплаты по уходу на заслуженный отдых не индексируются, и «теряется стимул заниматься общественно-полезным делом».
Куратор инициативы в палате регионов, член Совфеда Сергей Рябухин заявил, что идею необходимо оформить в законопроект и обсудить его в рамках «круглого стола».
«Я считаю, что эта инициатива молодёжного парламента при Совете Федерации заслуживает внимания и поддержки. Нужно, чтобы с этой суммы (зарплаты старших по дому) не взимались платежи в социальные фонды», - подчеркнул он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава МинфинаАнтон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.