В России предложили индексировать пенсии некоторых граждан

Предложение озвучил зампред палаты молодых законодателей Илья Ножечкин. Он подчеркнул, что обязанности старших по дому в России зачастую выполняют пенсионеры. Однако, учитывая, что со своих зарплат они вынуждены выплачивать страховые взносы, их сегодня относят к категории работающих пенсионеров. В результате выплаты по уходу на заслуженный отдых не индексируются, и «теряется стимул заниматься общественно-полезным делом».