Издатели предупредили о подорожании книг

В начале 2021 года книгоиздатели столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, которая необходима для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в частности, книг и брошюр. Об этом пишет РБК со ссылкой на крупнейших игроков рынка.

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Издательская группа «Эксмо-АСТ» на фоне сложившейся ситуации перенесла выпуск ряда книг, рассказал ее президент Олег Новиков . Ощутили дефицит сырья и в группе «Просвещение», которая специализируется на учебной литературе.

Трудности возникли в феврале 2021 года, говорит консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) Елена Шитикова . Под удар попали не только издательства, но и производители товаров, которым необходима бумажная или картонная упаковка, указывает гендиректор компании «Дубль В» Михаил Сенаторов . По его словам, пиковых значений дефицит достигнет к лету.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в январе 2021 года импорт в Россию бумаги и картонных изделий сократился в натуральном выражении в сравнении с январем 2020 года на 14,5%, до 101,7 тысячи тонн, в денежном выражении — на 8%, до $152,8 млн.

По словам Сенаторова, около 80% бумажной продукции, в частности, офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт. Он отмечает, что ранее Китай и страны Европы были основными поставщиками данной продукции.

В период пандемии и ограничений на ее фоне ряд зарубежных заводов временно остановили или уменьшили производство бумаги, говорит Сенаторов. Когда ограничения отменились, данные заводы стали поставлять собственный товар на внутренний рынок, в результате чего возник ажиотажный спрос, говорит он. Также на фоне санитарно-эпидемиологических мер рынок столкнулся с нарушением логистических цепочек.

Для российских издателей тонна офсетной бумаги уже в начале 2021 года выросла в цене в среднем на 7%, до 81,3 тысячи рублей, говорит Шитикова. Она прогнозирует подорожание книг на 10% на фоне дефицита и увеличения стоимости бумаги.

Президент «Эксмо-АСТ» считает, что стоимость книг вырастет на 20%, если ситуация не стабилизируется, и бумагу придется закупать в Финляндии.