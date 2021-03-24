ЦБ ограничит выдачу кредитов населению

Банк России хочет получить право ограничивать выдачу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов кредитов гражданам, чтобы предотвращать накопление рисков заемщиками и замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

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Инициатива направлена на снижение угроз финансовой стабильности России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На основании решения Совета директоров ЦБ сможет напрямую ограничивать долю отдельных видов кредитов на им же установленный период. Речь идет о займах физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой, предоставленных по договору участия в долевом строительстве или обеспеченных залогом в виде автомобиля.

Одновременно ЦБ наделяется правом определить виды кредитов, к которым могут быть применены прямые количественные ограничения и порядок их применения, своим нормативным актом.

В качестве санкций за несоблюдение наложенных регулятором ограничений предлагается предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска для банков и дополнительные коэффициенты риска для микрофинансовых организаций.