Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В России проведут эксперимент по сбору монет у населения

Вероника Полынина
1 час назад
Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, пишет «Российская газета».
В России проведут эксперимент по сбору монет у населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пилотный проект будет запущен в одном из регионов, характеризующихся низкой долей возврата монет из обращения. Если эксперимент окажется удачным, сеть аппаратов по стране увеличится.
Ежегодно ЦБ заказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается. В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, на их изготовление было потрачено 3,8 млрд рублей. Из этого числа в обиходе осталось лишь 46% железных денег.
Чтобы монеты возвращались, Центробанк планирует стимулировать использование терминалов для их приема. Сейчас они не пользуются спросом у населения из-за высокой комиссии, которая может достигать 20% от суммы принятой мелочи.
Для возврата монет в оборот Банк России предлагает проводить «Дни монеты» в отделениях банков; масштабировать проект Монетная площадка, которая направляет потоки мелочи от тех организаций, которые получают ее от населения, в организации, которым она нужна; организовать сбор монет через специальные устройства, комиссия в которых будет минимальной или вообще нулевой.
В ВТБ считают, что успех проекта по сбору мелочи через автоматы будет зависеть от того, будут ли выгодны такие устройства как банкам, так и гражданам.
«По нашим оценкам, положительной экономики проекта можно добиться на крупных объемах монеты, в том числе путем объединения усилий всего банковского сообщества, а также ретейла», - отметили в ВТБ.
Личный счет,Банк ВТБ,Центральный банк России,"Российская газета",
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители