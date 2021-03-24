В России проведут эксперимент по сбору монет у населения

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Пилотный проект будет запущен в одном из регионов, характеризующихся низкой долей возврата монет из обращения. Если эксперимент окажется удачным, сеть аппаратов по стране увеличится.

Ежегодно ЦБ заказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается. В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, на их изготовление было потрачено 3,8 млрд рублей. Из этого числа в обиходе осталось лишь 46% железных денег.

Чтобы монеты возвращались, Центробанк планирует стимулировать использование терминалов для их приема. Сейчас они не пользуются спросом у населения из-за высокой комиссии, которая может достигать 20% от суммы принятой мелочи.

Для возврата монет в оборот Банк России предлагает проводить «Дни монеты» в отделениях банков; масштабировать проект Монетная площадка, которая направляет потоки мелочи от тех организаций, которые получают ее от населения, в организации, которым она нужна; организовать сбор монет через специальные устройства, комиссия в которых будет минимальной или вообще нулевой.

ВТБ считают, что успех проекта по сбору мелочи через автоматы будет зависеть от того, будут ли выгодны такие устройства как банкам, так и гражданам.