Билеты до Кипра подорожают на 59%

Билет на самолет до кипрской Ларнаки в апреле этого года обойдется в среднем в 31 тысячу рублей, сообщают «Известия»
со ссылкой на руководителя пресс-службы сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip Елену Шелехову.
Это на 59% выше средней фактической цены, зафиксированной в апреле 2019 года, отмечают специалисты.
По словам Шелеховой, рост цен обусловлен в том числе тем, что у авиакомпаний пока отсутствует развитая полетная программа.
Перевозчики до последнего пребывали в неопределенности, будут ли границы открыты, и не могли планировать расписание полетов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что с 1 апреля все пассажиры из России смогут посещать Кипр. В пресс-службе Государственного комитета Кипра по туризму рассказали, что для пребывания на территории страны без карантина посетители из России должны будут подтвердить отсутствие у них коронавирусной инфекции COVID-19, то есть сделать два ПЦР-теста. Один из них не позднее чем за 72 часа до вылета, второй – по прилете в страну.