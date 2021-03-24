Билеты до Кипра подорожают на 59%

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что с 1 апреля все пассажиры из России смогут посещать Кипр. В пресс-службе Государственного комитета Кипра по туризму рассказали, что для пребывания на территории страны без карантина посетители из России должны будут подтвердить отсутствие у них коронавирусной инфекции COVID-19, то есть сделать два ПЦР-теста. Один из них не позднее чем за 72 часа до вылета, второй – по прилете в страну.