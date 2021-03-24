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Программу кешбэка могут распространить на детские лагеря

Вероника Полынина
1 час назад
Программу туристического кешбэка могут распространить на детские лагеря. С таким предложением выступила партия «Единая Россия».
«Это позволит оздоровительным организациям получить государственные меры поддержки, а родителям – организовать детям отдых после долгого нахождения дома», - говорится на сайте «ЕР».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева поддержала идею и заявила, что возможность получения кешбэка за детские путевки стала бы хорошей финансовой поддержкой для семей. Кроме того, по словам Окуневой, эта мера поддержит спрос на детский отдых и даст определенную гарантию заполняемости оздоровительным лагерям.
Также в партии предложили принять программу масштабной реконструкции детских лагерей, начать восстановление фонда уже в 2021 году и завершить в течение пяти лет.
Как сообщал «Рамблер», 18 марта стартовал новый этап программы туристического кешбека за поездки по России. Туристы, которые купят тур по России до 15 июня, могут сэкономить 20% от стоимости путевки.
Личный счет,Ольга Окунева,Единая Россия,Госдума,
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