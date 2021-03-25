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Не отдавайте лишние деньги: адвокат объяснил, как не переплачивать за ЖКХ

ТК «Звезда»
2 часа назад
Адвокат, правозащитник, эксперт по вопросам ЖКХ Павел Дуксин прокомментировал «Звезде» очередное подорожание коммунальных услуг. На этот раз в 1,5 раза в цене в среднем вырастет услуга по содержанию многоквартирного дома. Общественники считают, что утвержденные в текущем году новые «антиковидные» санитарные правила, которые предусматривают ежедневную влажную уборку подъездов с использованием моющих средств, отправят тарифы на взлет.
Адвокат объяснил, как не переплачивать за ЖКХ
Фото: ТАССТАСС
«Все это будет происходить за счет собственников. Но необходимо понимать, что если тарифы планируют повышать, то это должно происходить через общее собрание. Просто так нельзя повысить тарифы на содержание и ремонт. Это должно быть утверждено на общем собрании собственников», - подчеркнул Дуксин.
По мнению эксперта, людям необходимо внимательнее относится к документации. Также можно запросить новый протокол, если в платежке появится новый тариф .
«Его (тариф) можно оспорить в суде при необходимости. Получается, данная услуга навязана. Ее прикрывают интересами безопасности, но в обязательном порядке нельзя этого делать. Только бдительность граждан может спасти от переплат», - подчеркнул Дуксин.
Он также отметил, что в среднем влажная уборка происходит раз в неделю, есть утвержденные нормативы.
Личный счет,Недвижимость,
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