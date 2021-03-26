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Российским учителям задумали изменить зарплаты

Lenta.ru
27 минут назад
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в правительстве разрабатывают единую модель оплаты труда учителей. Об этом сообщают «Известия».
Российским учителям задумали изменить зарплаты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В ближайшее время модель будет представлена на обсуждение депутатам парламента страны. По словам министра, каждая школа устанавливает свою систему, и 50 процентов учителей не понимают, как начисляются выплаты.
«Регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата на уровне средней по региону. Но внутри региона разные зарплаты. Мы представим общий подход начисления зарплаты», — подчеркнул Кравцов.
Он добавил, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону.
Глава ведомства также упомянул о том, что средний возраст учителя в России составляет 45–47 лет. Однако в настоящее время важен вопрос омоложения педагогических кадров. Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова заявила, что для этого необходимо сделать более привлекательными и условия труда в школах и заработные платы.
В декабре президент России Владимир Путин объяснил, почему преподаватель в школе может получать столько же, сколько уборщица. По его словам, такая ситуация возникла из-за решения приподнять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Путин уточнил, что поднять зарплату всем невозможно из-за бюджетных ограничений, но заверил, что государство обязательно это сделает попозже.
Личный счет,Сергей Кравцов,Владимир Путин,
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