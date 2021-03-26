Российским учителям задумали изменить зарплаты

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в правительстве разрабатывают единую модель оплаты труда учителей. Об этом сообщают «Известия».

В ближайшее время модель будет представлена на обсуждение депутатам парламента страны. По словам министра, каждая школа устанавливает свою систему, и 50 процентов учителей не понимают, как начисляются выплаты.

«Регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата на уровне средней по региону. Но внутри региона разные зарплаты. Мы представим общий подход начисления зарплаты», — подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону.

Глава ведомства также упомянул о том, что средний возраст учителя в России составляет 45–47 лет. Однако в настоящее время важен вопрос омоложения педагогических кадров. Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова заявила, что для этого необходимо сделать более привлекательными и условия труда в школах и заработные платы.