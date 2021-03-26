Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

В феврале, как сообщал «Рамблер», депутаты от «Единой России»
предложили запретить приставам арестовывать счета россиян, на которых хранятся деньги в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект единороссы уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что в будущем должник сможет прийти к приставам, написать заявление о сохранении средств, указать реквизиты счета, и банк не сможет списать деньги. Предполагается, что нововведение может вступить в силу уже 1 сентября 2021 года.