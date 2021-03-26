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Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Павел Тиунов
46 минут назад
На счетах должников сумма, эквивалентная минимальному доходу, должна оставаться неприкосновенной, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава государства рекомендовал депутатам Госдумы РФ закрепить соответствующую норму законодательно, сообщает ТАСС.
Путин сделал заявление на встрече с лидерами думских фракций.
По его словам, у россиян должен оставаться минимальный доход после списания задолженностей в рамках исполнительного производства.
Он поручил депутатам проработать инициативу совместно с членами правительства и «узаконить» её на весенней сессии 2021 года.
Также на встрече президент отметил необходимость законодательно закрепить предоставление услуг в сфере занятости населения в электронной форме, утвердить стандарты работы соответствующих госорганов и учреждений, а также организовать мониторинг за их соблюдением.
В феврале, как сообщал «Рамблер», депутаты от «Единой России» предложили запретить приставам арестовывать счета россиян, на которых хранятся деньги в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект единороссы уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что в будущем должник сможет прийти к приставам, написать заявление о сохранении средств, указать реквизиты счета, и банк не сможет списать деньги. Предполагается, что нововведение может вступить в силу уже 1 сентября 2021 года.
Личный счет,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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