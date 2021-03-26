Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

На счетах должников сумма, эквивалентная минимальному доходу, должна оставаться неприкосновенной, заявил президент России Владимир Путин

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Путин сделал заявление на встрече с лидерами думских фракций.

По его словам, у россиян должен оставаться минимальный доход после списания задолженностей в рамках исполнительного производства.

Он поручил депутатам проработать инициативу совместно с членами правительства и «узаконить» её на весенней сессии 2021 года.

Также на встрече президент отметил необходимость законодательно закрепить предоставление услуг в сфере занятости населения в электронной форме, утвердить стандарты работы соответствующих госорганов и учреждений, а также организовать мониторинг за их соблюдением.