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Финансист объяснил, кто в РФ имеет право на повышенную пенсию

Ura.Ruиещё 3
1 час назад
Право на повышенную пенсию имеют россияне, которые не стали оформлять выплаты сразу после наступления пенсионного возраста. Также удвоенные выплаты ожидают заслуженных артистов, олимпийских чемпионов и граждан старше 80 лет. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Специалист объяснил, кому положена повышенная пенсия
Фото: ТАССТАСС
«Право на повышенный размер фиксированной части пенсии имеют те, кто решил, не оформлять пенсию после наступления официального пенсионного возраста. Например, для тех, кто отсрочил оформление на 5 лет, повышающий коэффициент к фиксированной части составит 1,36, а на 10 лет — 2,11», — передает словам специалиста «Прайм».
Кроме того, удвоенная фиксированная часть пенсии положена гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Доплаты положены также пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные граждане. Эксперт уточнила, что граждане, которые имеют серьезный стаж работы в сельской местности или в условиях крайнего Севера, имеют право на прибавку к фиксированной части в размере 25-30%. Кроме этого, большие пенсии получают россияне, получившие правительственные награды и звания, участники ВОВ и ветераны труда.
Ранее секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов предложил обложить дополнительным налогом богатейших людей РФ, чтобы повысить в стране пенсии и ликвидировать проблему бедности. По подсчетам депутата, новый налог добавить в федеральный бюджет примерно 1,5—2 трлн рублей в год.
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