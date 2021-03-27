Специалист объяснил, кому положена повышенная пенсия

Право на повышенную пенсию имеют россияне, которые не стали оформлять выплаты сразу после наступления пенсионного возраста. Также удвоенные выплаты ожидают заслуженных артистов, олимпийских чемпионов и граждан старше 80 лет. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Кроме того, удвоенная фиксированная часть пенсии положена гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Доплаты положены также пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные граждане. Эксперт уточнила, что граждане, которые имеют серьезный стаж работы в сельской местности или в условиях крайнего Севера, имеют право на прибавку к фиксированной части в размере 25-30%. Кроме этого, большие пенсии получают россияне, получившие правительственные награды и звания, участники ВОВ и ветераны труда.