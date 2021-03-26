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Часть россиян получат новую выплату

Мария Иванова
45 минут назад
Люди, жившие в осажденном Севастополе в годы войны, начнут получать дополнительное материальное обеспечение. Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.
Часть россиян получат новую выплату
Фото: ТАССТАСС
В документе указано, что выплата составит 500 рублей в месяц. Начислят ее гражданам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».
Расходы на дополнительное материальное обеспечение севастопольцев возложили на правительство РФ.
Ранее «Рамблер» рассказал о еще одной мере поддержки, вступившей в силу в 2021 году: пенсионеры Крайнего Севера, уезжающие отдыхать за границу, теперь могут получить частичную компенсацию расходов на проезд.
Деньги им возместят только за ту часть пути, которая проходила через территорию России - до ближайших к месту пересечения границы железнодорожной станции, аэропорта, автовокзала, морского или речного порта.
Чтобы получить выплату, необходимо предоставить копию загранпаспорта с отметкой о месте пересечения границы. Компенсировать расходы пенсионерам будут один раз в два года.
Еще одно нововведение - компенсация расходов на коммуналку детям войны в Чувашии (25 процентов от общей суммы)
Личный счет,Правительство РФ,
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