Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2021 года составил 11,7%, достигнув исторического максимума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Уровень долговой нагрузки – это показатель, который отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения.

В четвертом квартале 2020 года долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с апреля 2020 года она выросла на 0,8 п.п.

К январю средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%.

При этом, по ее словам, долговая нагрузка могла быть еще больше, если бы не сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году.

По словам Даниловой, выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне.

В четвертом квартале года 6% необеспеченных кредитов были одобрены клиентам, показатель долговой нагрузки (ПДН) которых составлял выше 80%, а 5% кредитов – клиентам, которые платят по кредитам более 90% своих доходов. При этом в ЦБ отметили рост одобрений кредитов клиентам с ПДН выше 100% — с 18% выдач в третьем квартале до 21% в четвертом.

Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.