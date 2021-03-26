Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2021 года составил 11,7%, достигнув исторического максимума. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Уровень долговой нагрузки – это показатель, который отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения.
В четвертом квартале 2020 года долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с апреля 2020 года она выросла на 0,8 п.п.
К январю средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%.
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова
связывает усиление закредитованности населения со снижением доходов из-за пандемии коронавируса.
При этом, по ее словам, долговая нагрузка могла быть еще больше, если бы не сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году.
По словам Даниловой, выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне.
В четвертом квартале года 6% необеспеченных кредитов были одобрены клиентам, показатель долговой нагрузки (ПДН) которых составлял выше 80%, а 5% кредитов – клиентам, которые платят по кредитам более 90% своих доходов. При этом в ЦБ отметили рост одобрений кредитов клиентам с ПДН выше 100% — с 18% выдач в третьем квартале до 21% в четвертом.
Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава ЦБ Эльвира Набиуллина
рассказала, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.