Мошенники научились красть деньги с помощью BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему кражи денег у граждан с помощью сервиса BlaBlaCar, в случае, если пользователь нарушает правила пользования сервисом, злоумышленники якобы могут списать все средства с его карты, пишут СМИ.

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Одна из пользователей нашла водителя через BlaBlaCar, чтобы отправить посылку в другой город, водитель попросил аванс, и та перевела ему 1400 рублей, передает РИА «Новости»

После этого он сообщил, что это много, но сдачу он вернет ей через само приложение BlaBlaCar, поскольку «так надежнее». Он прислал ей ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и ввести код CVV, но девушка испугалась и не стала его вводить.

Эксперты сообщили, что это была попытка похитить средства с карты клиента. Партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Вячеслав Шляго уточнил, что условия пользования приложения запрещают водителю просить аванс, он пояснил, что сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя.

«Это делается в самом приложении – для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты», – сказала директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.

«Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва», – сказал Голованов.

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев уточнил, что если мошенник получит данные и коды карты, то сможет списать с нее все средства. Директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров отметил, что, следуя правилам безопасности сервиса, можно исключить вероятность быть обманутыми мошенниками.

«Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. И еще: через сервис BlaBlaCar запрещено передавать посылки», – заключил он.