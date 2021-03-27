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Государство может отобрать квартиру у отдельных категорий россиян

Майк Габриелян
1 час назад
Юристы перечислили случаи, когда государство может забрать квартиру у собственника. Примеры привел эксперт Михаил Кучин, передает «Прайм».
Принудительно изъять жилье государство может, если квартира была получена от муниципалитета незаконно. Например, по фиктивным документам или вследствие совершения преступления.
Кроме того, квартиру можно утратить по решению суда за долги, если это не единственное жилье. Также фемида может лишить пенатов, если собственник решил сделать незаконную перепланировку и отказывается возвращать жилье в прежнее состояние.
Апартаменты также могут изъять, если они являются объектом культурного наследия, а владелец не выполняет требований к сохранению или провоцирует разрушение объекта.
Наконец, если квартира была получена в собственность в связи с террористической деятельностью, она тоже отойдет государству.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве перепланировка нежилых помещений возможна только с разрешения мэрии.
Личный счет,Михаил Кучин,
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