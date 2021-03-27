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Эксперт назвал самые выгодные вложения

Майк Габриелян
59 минут назад
Финансист назвал самые выгодные вложения для россиян весной 2021 года. Специалист Академии управления финансами Алексей Кричевский считает, что покупку валюты сейчас можно сравнить с инвестициями. Его цитирует «Прайм».
Эксперт назвал самые выгодные вложения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах - рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты», — сказал эксперт.
Еще один хороший способ выгодно вложиться - покупка драгметаллов, ОФЗ либо коммерческой недвижимости для сдачи в аренду. Такие инвестиции надежны в долгосрочном плане.
Кричевский не рекомендовал открывать банковские депозиты, поскольку они не защищают от возрастающей инфляции.
«Все остальные активы и виды вложений – это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала», - отметил финансист.
По его словам, при обращении с рисковыми инвестициями необходимо отталкиваться от того, какой процент сбережений готов потерять инвестор.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Совете Федерации предложили ввести новый налог.
Личный счет,Совет Федерации,
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