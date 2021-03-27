Эксперт назвал самые выгодные вложения

Финансист назвал самые выгодные вложения для россиян весной 2021 года. Специалист Академии управления финансами Алексей Кричевский считает, что покупку валюты сейчас можно сравнить с инвестициями. Его цитирует «Прайм»

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«Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах - рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты», — сказал эксперт.

Еще один хороший способ выгодно вложиться - покупка драгметаллов, ОФЗ либо коммерческой недвижимости для сдачи в аренду. Такие инвестиции надежны в долгосрочном плане.

Кричевский не рекомендовал открывать банковские депозиты, поскольку они не защищают от возрастающей инфляции.

«Все остальные активы и виды вложений – это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала», - отметил финансист.