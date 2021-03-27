«Все социальные выплаты, которые были предусмотрены, уже проиндексированы. Все идет в установленном порядке в соответствии с принятыми законами и утвержденным бюджетом. Что касается дополнительных выплат к 9 мая: материальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны [будет оказана] — из федерального бюджета. Также региональные бюджеты оказывают материальную поддержку ветеранам войны и труженикам тыла», — сообщил он.
«Я практически уверен, что выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны будут к 9 Мая, однако ожидать их стоит непосредственно перед самим праздником. Тем более, в предвыборный год. Ветераны получат немного — от 5 до 10 тысяч рублей единоразово», — прокомментировал эксперт.