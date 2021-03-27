Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Сенатор: к 9 Мая пенсионеры получат новые выплаты

Ura.Ru
1 час назад
К государственному празднику Дню Победы в России ветеранам Великой Отечественной войны выплатят дополнительные денежные средства. Об этом URA.RU заявил член Совета Федерации РФ, сенатор от Курской области Валерий Рязанский.
«Все социальные выплаты, которые были предусмотрены, уже проиндексированы. Все идет в установленном порядке в соответствии с принятыми законами и утвержденным бюджетом. Что касается дополнительных выплат к 9 мая: материальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны [будет оказана] — из федерального бюджета. Также региональные бюджеты оказывают материальную поддержку ветеранам войны и труженикам тыла», — сообщил он.
С экспертом согласен и экономист Виталий Калугин. В разговоре с URA.RU он сообщил о примерной сумме этих выплат.
«Я практически уверен, что выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны будут к 9 Мая, однако ожидать их стоит непосредственно перед самим праздником. Тем более, в предвыборный год. Ветераны получат немного — от 5 до 10 тысяч рублей единоразово», — прокомментировал эксперт.
Личный счет,Валерий Рязанский,Совет Федерации,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители