Эксперт назвал лучший антиинфляционный актив

Директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов заявил, что в условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и уменьшить долю финансовых.

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По данным Росстата, за период с 16 по 22 марта потребительские цены в РФ выросли на 0,2% против 0,1% неделей ранее. Банк Росси в марте начал цикл повышения ключевой ставки, предупредив, что пик годовой инфляции может быть достигнут в марте-апреле. Аналитики предполагают, что по итогам года инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором уровня.

Ачкасов в беседе с РИА Новости отметил, что в подобных условиях инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю таких биржевых товаров, как сырьё, сельхозпродукция и драгметаллы.

Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов, которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты), — пояснил эксперт.

Ачкасов указал, что лучшим антиинфляционным активом является золото. Он напомнил, что существует прямая связь между темпами роста инфляции и ценой этого драгоценного металла.

Корреляция между ними исторически превышала 90%. Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе, — сказал эксперт.