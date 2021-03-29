Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

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МОСКВА, 29 мар - РИА Недвижимость. В России с 1 апреля перестает действовать рекомендация ЦБ РФ для банков не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем заемщика, а также больше будет нельзя взять ипотечные каникулы по причине заболевания коронавирусом или же существенно й потери дохода, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Речь идет о едином законе о потребительском кредите — в него еще в 2019 году были внесены изменения, которые предоставляли возможность заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, получить ипотечные канику лы, уточнил он.

"Коронавирусный пакет" в 2020 году лишь развил положения этого закона, а не ввел какие-то новые законы. Данный нормативный акт о потребкредите изначально определял трудную ситуацию как безработность, инвалидность, временную нетрудоспособность на срок более двух месяцев (сюда попадает заболевание ковидом, если не просто посидел дома, а с оформленным листком нетрудоспособности, и эта нетрудоспособность была два и более месяцев), а также снижение уже упомянутого уровня заработной платы на 30 и более процентов", - напомнил адвокат. Одновременно с этим действовала рекомендация Банка России не обращать взыскание на объект залога, если он является единственным жильем должника, добавил он.

"Но все эти меры отменяются с 1 апреля — лица, которые не успели "податься" и получить реструктуризацию до этого момента, более не могут на нее претендовать. Важно отметить, что заемщики могли обратиться до 30 сентября 2020 года с заявлением об отсрочке — она предоставлялась максимум на полгода. Другими словами — лицам, которые успели обратиться, была предоставлена отсрочка на полгода, и вот она как раз истекает в конце марта. Все эти переболевшие лица или те, чьи доходы упали, должны будут платить по своим кредитам в том же размере, который был до их обращения в банк за предоставлением отсрочки. Это и является проблемой", - подчеркнул Данилов.

Таким образом с апреля текущего года банки смогут в полной мере настаивать на обычном исполнении обязательств заемщиками, констатировал он. "Однако экономически ситуация в стране далеко не благополучна, а тот прогресс, который мы наблюдаем в части борьбы с коронавирусом, вовсе не означает, что доходы граждан восстановились до уровней, существовавших до COVID. Следовательно, граждане, чьи доходы упали и не восстановились, едва ли смогут без ущерба для своих семей исполнять кредитные обязательства в том размере, которые они принимали на себя в предыдущие годы", - посетовал адвокат.