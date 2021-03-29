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Правила назначения пособий на детей изменились в России

News.ru
41 минуту назад
Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Теперь будут действовать более мягкие имущественные требования.
Изменились правила назначения пособий на детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Постановление будет действовать с 1 апреля. Изменения были внесены в его последний вариант. Так, допущены послабления при расчёте имущественной обеспеченности, пишут «Известия».
Органы соцзащиты не будут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Также для расчёта нуждаемости семьи не будут учитываться и земельные участки в сельской местности площадью до 1 гектара. В прошлой редакции ограничения были 0,25 га.
Изменения внесены с целью учёта всех возможных ситуаций, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении. Правила позволяют отделить истинно нуждающихся людей от тех, кто формально попадает в категорию бедных.
Постановление не только предусматривает новый имущественный ценз, но и учитывает сбережения семей. На сегодня семья в совокупности может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком. У семьи может быть гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка одновременно.
Не включаются в расчёт нуждаемости квартиры и дома, которые признаны непригодными для проживания, а также квартиры и участки, полученные в качестве мер поддержки. В случае с земельными наделами не учитываются дальневосточные гектары.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отечественное правительство выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трёх до семи лет в 2020 году. Увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
Личный счет,Минтруд,газета "Известия",
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