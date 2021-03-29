Минтруд изменил правила назначения детского пособия

Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами о назначении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Они начнут действовать с 1 апреля 2021 года, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Первый вариант проекта постановления был представлен еще в начале марта, а уже на прошлой неделе документ был изменен с учетом предложений общественного совета.

Речь идет о смягчении требования при расчете имущественной обеспеченности. Теперь доли в квартире, составляющие одну треть и менее, не будут учитываться при назначении пособия. Также в первом варианте не учитывались земельные участки 0,25 га, а в финальном — 1 га, если он расположен в сельской местности.

Отмечается, что процесс назначения пособий на детей 3–7 лет малообеспеченным семьям приобретает более адресную форму. Так, новые условия помогут отделить по-настоящему нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадают в категорию малоимущих.

Нововведениями предусмотрен своего рода имущественный ценз, а также учитываются семейные сбережения. Сегодня правилами предусмотрены достаточно мягкие условия. Семья может одновременно владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. Отмечается, что в расчет нуждаемости не входят квартиры и дома, которые признаны негодными для проживания, квартиры, а также участки, которые были получены в качестве меры соцподдержки. Кроме того, в случае земельных наделов не учитываются дальневосточные гектары.