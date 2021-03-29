В чужом кармане: сколько зарабатывает фитнес-тренер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

36-летний Игорь А. в прошлом - профессиональный спортсмен, победитель нескольких региональных соревнований по лыжным гонками.

«В юности карьера шла неплохо, а потом начались травмы. Не фатальные, но стало понятно, что надо завязывать. Какое-то время сидел в прострации, про лыжи хотелось забыть вообще. А чем еще заняться в жизни, я не знал, но знакомые подсказали: «У тебя же есть физкультурное образование, иди с ним на курсы инструкторов по фитнесу», - рассказывает Игорь.

Идея Игорю понравилась, в вакансиях фитнес-тренерам обещали высокие зарплаты, бесплатное посещение клуба и другие бонусы.

«У меня была хорошая база, уже знал биомеханику, основы анатомии, собственная база упражнений была. Переподготовка пригодилась, чтобы научиться тренировать людей на разном оборудовании, планировать тренировочный процесс, применять немножко психологии», - отмечает наш герой.

За свою тренерскую карьеру Игорь сменил несколько московских фитнес-клубов и из-за пандемии оказался в месте, которое далеко от его идеала. В вакансии обещали зарплату в 120 000 рублей, в реальности Игорь получает не больше 60 000 - 70 000 рублей, к тому же с задержками.

Требования стандартные - профильное образование, опыт работы от года. В обязанности входит дежурство в тренажерном зале, первичный инструктаж клиентов, персональные тренировки и продвижение дополнительных услуг клуба. График - плавающий.

«Если бы не 2020 год, в таком месте я бы точно не оказался. Не дали на руки копию договора, отношение к тренерам хамское и потребительское. Никогда не знаешь день зарплаты, а вообще ее лучше подкарауливать в кассе - одному сотруднику может хватить, а на тебя уже не останется», - говорит Игорь.

По его словам, в клубе постоянно возникают проблемы с техникой: все ломается, а потом чинится кое-как ради экономии.

«Не всегда есть место в тренерской, чтобы отдохнуть. Тренироваться самому можно только до 17:00, к тому же напрягают с планом - нужно продать определенное количество персональных тренировок в месяц. В общем, пандемия привела в клуб средней паршивости, но я терплю, чтобы финансово быть в безопасности», - объяснил Игорь.

Также Игорь тренирует клиентов на дому, его мечта - накопить достаточную подушку безопасности и полностью уйти на фриланс. Сейчас с учетом подработок его доход в месяц составляет от 80 000 до 120 000 рублей.

«Я нетребовательный человек, поэтому мне хватает. Одежду и обувь покупаю редко, когда возникает необходимость. Иногда приходится потратится на тренировочную экипировку, но на это у меня всегда отложено. Живу один, своя квартира в Подмосковье, помогаю сыну от первого брака. Доходы у меня не впечатляющие, но комфорт обеспечивают», - заключил Игорь.

Примерные траты Игоря (в месяц):

На продукты - 25 000 рублей

На ребенка - 20 000 рублей

На общественный транспорт - 5 500 рублей

На отдых и развлечения - 5 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 2 500 до 6 000 рублей (в зависимости от сезона)

На телефон/интернет - 2 400 рублей