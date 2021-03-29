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Россиянам пообещали новую выплату к 9 мая

Мария Иванова
44 минуты назад
Сенатор Валерий Рязанский рассказал, что ко Дню Победы ветераны получат дополнительные выплаты. Об этом сообщает «Ура.ру».
Россиянам пообещали новую выплату к 9 мая
Фото: ТАССТАСС
Рязанский отметил, что речь идет сразу о двух видах материальной поддержки: выплатах из федерального бюджета и выплатах региональных властей своим ветеранам и труженикам тыла.
«Все социальные выплаты, которые были предусмотрены, уже проиндексированы. Все идет в установленном порядке в соответствии с принятыми законами и утвержденным бюджетом», - подчеркнул сенатор.
Экономист Виталий Калугин добавил, что ветераны получат выплаты непосредственно перед самим праздником. Размер единоразовых выплат составит от пяти до десяти тысяч рублей.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что люди, жившие в осажденном Севастополе в годы войны, начнут получать дополнительное материальное обеспечение.
Выплата составит 500 рублей в месяц. Начислят ее гражданам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Расходы на дополнительное материальное обеспечение севастопольцев возложили на правительство РФ.
Личный счет,Валерий Рязанский,Правительство РФ,
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