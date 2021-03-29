Россиянам пообещали новую выплату к 9 мая

Сенатор Валерий Рязанский рассказал, что ко Дню Победы ветераны получат дополнительные выплаты. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Рязанский отметил, что речь идет сразу о двух видах материальной поддержки: выплатах из федерального бюджета и выплатах региональных властей своим ветеранам и труженикам тыла.

«Все социальные выплаты, которые были предусмотрены, уже проиндексированы. Все идет в установленном порядке в соответствии с принятыми законами и утвержденным бюджетом», - подчеркнул сенатор.

Экономист Виталий Калугин добавил, что ветераны получат выплаты непосредственно перед самим праздником. Размер единоразовых выплат составит от пяти до десяти тысяч рублей.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что люди, жившие в осажденном Севастополе в годы войны, начнут получать дополнительное материальное обеспечение.