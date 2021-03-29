ЦБ ограничил размер комиссии банков в системе быстрых платежей

Банк России
ограничил размер комиссии, которую банки могут брать с магазинов за операции в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте регулятора
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С 1 октября 2021 года максимальная комиссия составит 1,5 тысячи рублей. Ранее размер комиссии не имел верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.
По мнению регулятора, нововведение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы.
Те же тарифы будут установлены и по платежам в пользу самозанятых.
Ранее «Рамблер» писал, что коммерческие банки раскритиковали предложение Центробанка России об установлении нижнего уровня лимита на отправку денег через Систему быстрых платежей в размере 150 тысяч рублей в день. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, лимит, предложенный ЦБ, создает предпосылки для активизации мошенничества путем социальной инженерии через СБП.