ЦБ ограничил размер комиссии банков в системе быстрых платежей

Банк России ограничил размер комиссии, которую банки могут брать с магазинов за операции в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте регулятора

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С 1 октября 2021 года максимальная комиссия составит 1,5 тысячи рублей. Ранее размер комиссии не имел верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

По мнению регулятора, нововведение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы.

Те же тарифы будут установлены и по платежам в пользу самозанятых.