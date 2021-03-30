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В России начала дорожать ипотека

Секрет Фирмыиещё 4
2 часа назад
Некоторые российские банки начали пересматривать условия своих продуктов и повысили ставки по ипотеке. Жилищные кредиты начали дорожать, после того как Центробанк (ЦБ) повысил ключевую ставку до 4,5%.
В России начала дорожать ипотека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», ставки по жилищным ссудам и рефинансированию подняли Интерпрогрессбанк, банк «Хлынов», БЖФ и Промтрансбанк. Показатели выросли на 0,1–0,9%, отметили «Известия».
К изменению ставок по жилищным займам готовятся и в некоторых крупных банках. В МТС Банке планируют пересмотреть условия в начале апреля, а банк «Зенит» назвал конкретную дату корректировки — 5 апреля.
В МКБ, ЮниКредит Банке, банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке, УБРиР и Ак Барс Банке условия по ипотеке после повышения ключевой ставки не пересматривались. В ВТБ рассказали, что сохраняют программы по кредитным продуктам на текущих значениях. Условия по ипотеке не поменяли и в банке «Дом.рф».
В свою очередь, в Новикомбанке рассказали, что, несмотря на повышение ключевой ставки и прогнозируемый рост ипотечных ставок, снизили проценты на жилищный заём на 0,3%, а на рефинансирование — на 0,6%.
Как отметил директор по маркетингу «Сравни.ру» Никита Самарин, при формировании ипотечных ставок банки учитывают изменения макроэкономических факторов, поэтому ожидать резких изменений не стоит.
По данным Центробанка, к 1 февраля 2021 года на долю ипотеки приходится почти четверть выданных физическим лицам кредитов, а общая задолженность россиян по жилищным займам составила 9,4 трлн рублей.
19 марта ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых. Повышение произошло впервые с декабря 2018 года. Регулятор предупредил, что в ближайшее время ставка может быть повышена ещё несколько раз.
К концу 2020 года долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили отметку в 9 трлн рублей, сообщали СМИ со ссылкой на данные ЦБ. В декабре объём выданных кредитов установил абсолютный исторический максимум и составил 560,1 млрд рублей.
Личный счет,Интерпрогрессбанк,Ак барс банк,ПромТрансБанк,Уральский банк реконструкции и развития,Абсолют Банк,Новикомбанк,Банк Зенит,Банк "Санкт-Петербург",ЮниКредит Банк,Банк ВТБ,МТС-Банк,Центральный банк России,газета "Известия",
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