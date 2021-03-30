В России начала дорожать ипотека

Некоторые российские банки начали пересматривать условия своих продуктов и повысили ставки по ипотеке. Жилищные кредиты начали дорожать, после того как Центробанк (ЦБ) повысил ключевую ставку до 4,5%.

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По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», ставки по жилищным ссудам и рефинансированию подняли Интерпрогрессбанк , банк «Хлынов», БЖФ и Промтрансбанк . Показатели выросли на 0,1–0,9%, отметили «Известия».

К изменению ставок по жилищным займам готовятся и в некоторых крупных банках. В МТС Банке планируют пересмотреть условия в начале апреля, а банк «Зенит» назвал конкретную дату корректировки — 5 апреля.

В свою очередь, в Новикомбанке рассказали, что, несмотря на повышение ключевой ставки и прогнозируемый рост ипотечных ставок, снизили проценты на жилищный заём на 0,3%, а на рефинансирование — на 0,6%.

Как отметил директор по маркетингу «Сравни.ру» Никита Самарин, при формировании ипотечных ставок банки учитывают изменения макроэкономических факторов, поэтому ожидать резких изменений не стоит.

По данным Центробанка, к 1 февраля 2021 года на долю ипотеки приходится почти четверть выданных физическим лицам кредитов, а общая задолженность россиян по жилищным займам составила 9,4 трлн рублей.

19 марта ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых. Повышение произошло впервые с декабря 2018 года. Регулятор предупредил, что в ближайшее время ставка может быть повышена ещё несколько раз.