Автомобили подорожали на 2–8% с начала года

Цены на автомобили за первый квартал 2021 года выросли в среднем на 2–8%, следует из результатов проведенного «Коммерсантом» опроса дилеров.

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Ряд марок поднимали стоимость с начала года уже как минимум два раза. Индексация стоимости новых автомобилей происходит плавно и ожидаемо, говорит директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

Обычно пересмотр цен происходит в начале года для компенсации инфляции, однако в 2021 году ценовые изменения произошли на фоне нестабильности курса российской валюты, говорит Владимир Мирошников из «Рольфа».

Валютная составляющая отражается на стоимости даже локализованных машин из-за импортных комплектующих, отмечает гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Инфляция в России с начала года по 22 марта составила 2%.

Лишь люксовые Aston Martin, Ferrari , Maserati не поднимали стоимость автомобилей, рассказали в «Авилоне». Вместе с этим премиальный Mercedes подорожал, отразив в цене инфляцию и изменение курса евро.

В Daimler рассказали, что повышение с 1 января было плановым. По этой же причине в среднем на 7% подорожали машины Audi, на 6–7% — Jeep. Fiat подорожал на 5–6%, Infiniti – на 2-3%.

Цены на Lada выросли на 2% в январе, после чего на такую же величину машины подорожали в марте.

Согласно подсчетам «Автостата», Nissan в январе—феврале поднял цены на весь модельный ряд на 0,9–3,3% (20–90 тысяч рублей).

Из-за дефицита микросхем и роста курса подорожал и Volvo в среднем на 5–7,5%.

Некоторыми марками уже было учтено в ценах и предстоящее увеличение утильсбора на 25%, хотя документ еще находится на этапе согласования в правительстве.

Прогнозируется дальнейшее подорожание автомобилей. Так, среднее повышение на автомобили BMW апрельского производства достигнет 3,8%, считают в «Автоdom».

Почти все марки сообщили о новом росте цен с апреля, и к августу стоимость вырастет в среднем на 15% к началу года, говорит глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов

По мнению Мигаля, в течение 2021 года стоимость будет прибавлять, пока цены не вырастут на 20% в сравнении с 2020 годом.

На подорожание автомобилей влияет отложенный эффект обесценения рубля, ускорение инфляции, рост цен на металлы, сложности с микроэлектроникой, говорит аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов . По его прогнозам, рост цен по итогам года может перевалить за 10%. Продажи, в свою очередь, могут увеличиться на 2–5%.