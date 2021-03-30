Правительство опровергло подорожание молока

Сегодня «Известия» сообщили, что Российский союз промышленников и предпринимателей направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указал на невозможность на практике собрать и переработать всю упаковку и предупредил о вероятности подорожания молока на 10-15%.

Там указали на тот факт, что экосбор существует уже несколько лет, а новая Концепция РОП не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. В пресс-службе Абрамченко сообщили, что текущие экологические реалии диктуют необходимость утилизировать весь объем упаковки, выпущенный на рынок. Сейчас финансовая нагрузка за это ложится на плечи граждан. Новая Концепция РОП изменит это коренным образом.