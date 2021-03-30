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Правительство опровергло подорожание молока

Артём Кульша
22 минуты назад
Новая Концепция расширенной ответственности производителей за утилизацию тары не приведет к росту цен на молоко. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство опровергло подорожание молока
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно новой Концепции РОП, как сообщал «Рамблер», с 1 января 2022 года производители станут обязаны перерабатывать 100% выпущенной в оборот упаковки либо платить экологический сбор.
Сегодня «Известия» сообщили, что Российский союз промышленников и предпринимателей направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указал на невозможность на практике собрать и переработать всю упаковку и предупредил о вероятности подорожания молока на 10-15%.
«Новый экологичный подход, по экспертным оценкам и расчетам Минэкономразвития, не приведет к росту цен», — сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
Там указали на тот факт, что экосбор существует уже несколько лет, а новая Концепция РОП не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. В пресс-службе Абрамченко сообщили, что текущие экологические реалии диктуют необходимость утилизировать весь объем упаковки, выпущенный на рынок. Сейчас финансовая нагрузка за это ложится на плечи граждан. Новая Концепция РОП изменит это коренным образом.
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