Фитнес предложили включить в ДМС

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«Предложения от отрасли < >: включение занятий в фитнес-клубах в договоры ДМС. Такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий. Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС», – сказано в письме.

Сегодня от соискателей медицинских лицензий требуется наличие помещения и медицинского оборудования. Кроме того, у руководителя организации и руководителя структурного подразделения должно быть высшее медицинское образование, а также стаж работы не менее пяти лет.

Получение медицинской лицензии является тяжелой, избыточной и дорогостоящей процедурой, говорит основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина

По ее словам, для медкабинета в фитнес-клубе соответствие данным требованиям не нужно. Юсина считает, что для того, чтобы оказывать первую помощь или производить оценку состава тела, достаточно присутствие фельдшерского или сестринского персонала. Иметь в штате врача необходимости нет, утверждает она.

Кроме того, АОФИ предлагает создать совместную с Минздравом программу по поддержанию физической формы медработников, которые включены в систему государственного здравоохранения. В ассоциации считают, что собственный опыт тренировок для врачей изменит их подходы к рекомендациям о позитивном влиянии постоянных тренировок на здоровье.