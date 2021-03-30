Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Фитнес предложили включить в ДМС

Лера Букина
27 минут назад
Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила Минздраву РФ включать занятия в фитнес-клубах в договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), сообщает ТАСС со ссылкой на письмо АОФИ от 29 марта, направленное министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Фитнес предложили включить в ДМС
Фото: ТАССТАСС
«Предложения от отрасли < >: включение занятий в фитнес-клубах в договоры ДМС. Такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий. Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС», – сказано в письме.
Сегодня от соискателей медицинских лицензий требуется наличие помещения и медицинского оборудования. Кроме того, у руководителя организации и руководителя структурного подразделения должно быть высшее медицинское образование, а также стаж работы не менее пяти лет.
Получение медицинской лицензии является тяжелой, избыточной и дорогостоящей процедурой, говорит основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина.
По ее словам, для медкабинета в фитнес-клубе соответствие данным требованиям не нужно. Юсина считает, что для того, чтобы оказывать первую помощь или производить оценку состава тела, достаточно присутствие фельдшерского или сестринского персонала. Иметь в штате врача необходимости нет, утверждает она.
Кроме того, АОФИ предлагает создать совместную с Минздравом программу по поддержанию физической формы медработников, которые включены в систему государственного здравоохранения. В ассоциации считают, что собственный опыт тренировок для врачей изменит их подходы к рекомендациям о позитивном влиянии постоянных тренировок на здоровье.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Госдума ввела налоговый вычет с расходов граждан на фитнес и спорт.
Личный счет,Анастасия Юсина,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители