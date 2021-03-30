Фитнес предложили включить в ДМС

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила Минздраву РФ
включать занятия в фитнес-клубах в договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), сообщает
ТАСС со ссылкой на письмо АОФИ от 29 марта, направленное министру здравоохранения Михаилу Мурашко
.
«Предложения от отрасли < >: включение занятий в фитнес-клубах в договоры ДМС. Такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий. Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС», – сказано в письме.
Сегодня от соискателей медицинских лицензий требуется наличие помещения и медицинского оборудования. Кроме того, у руководителя организации и руководителя структурного подразделения должно быть высшее медицинское образование, а также стаж работы не менее пяти лет.
Получение медицинской лицензии является тяжелой, избыточной и дорогостоящей процедурой, говорит основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина
.
По ее словам, для медкабинета в фитнес-клубе соответствие данным требованиям не нужно. Юсина считает, что для того, чтобы оказывать первую помощь или производить оценку состава тела, достаточно присутствие фельдшерского или сестринского персонала. Иметь в штате врача необходимости нет, утверждает она.
Кроме того, АОФИ предлагает создать совместную с Минздравом программу по поддержанию физической формы медработников, которые включены в систему государственного здравоохранения. В ассоциации считают, что собственный опыт тренировок для врачей изменит их подходы к рекомендациям о позитивном влиянии постоянных тренировок на здоровье.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Госдума
ввела налоговый вычет с расходов граждан на фитнес и спорт.