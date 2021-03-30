Эксперт посоветовал способ сэкономить при оплате услуг ЖКХ

Эксперт объяснила, что применение современных технологий теплоизоляции и погодозависимые системы, индивидуальные тепловые пункты с регулировкой температуры батарей экономят до 35% тепла, закрытая система горячего водоснабжения дает до 25% экономии воды, а современные осветительные системы – до 35% на электричестве.

По ее мнению, эти меры позволяют контролировать не только объем услуг, полученных от поставщика, но и их качество.