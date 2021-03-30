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Эксперт рассказал, как сэкономить треть при оплате услуг ЖКХ

Праймиещё 2
22 часа назад
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, как сэкономить 30% при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Эксперт посоветовал способ сэкономить при оплате услуг ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Причина внушительных цифр в наших платежках на оплату ЖКУ не только в высоких тарифах, но и в объемах потребления и качестве используемого коммунального ресурса. Очень часто мы "отапливаем улицы" из-за нарушенного "теплового контура" здания или потому, что не можем самостоятельно регулировать температуру воздуха и открываем форточки и окна. Энергоэффективный капремонт позволит снизить платежи за ЖКХ на 30%", – цитирует пресс-служба НП "ЖКХ Контроль" Разворотневу.
Эксперт объяснила, что применение современных технологий теплоизоляции и погодозависимые системы, индивидуальные тепловые пункты с регулировкой температуры батарей экономят до 35% тепла, закрытая система горячего водоснабжения дает до 25% экономии воды, а современные осветительные системы – до 35% на электричестве.
По ее мнению, эти меры позволяют контролировать не только объем услуг, полученных от поставщика, но и их качество.
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