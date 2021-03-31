Юристы назвали положенные россиянам в апреле льготы

С апреля в России изменится размер и механизм начисления некоторых социальных выплат. В частности, по-новому будут рассчитывать детские пособия. Об этом заявили юристы.
«С 1 апреля вводится трехступенчатая система расчета детских выплат. Стандартным размером по-прежнему остается 50% от регионального прожиточного минимума. Если после получения пособия доход на человека в семье все равно оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, то его повышают до 75%», — передает Life.
Если такого повышения оказывается недостаточно, то выплачивается пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума. Помимо пособий на ребенка малообеспеченные семьи могут получать от государства денежные перечисления и натуральную помощь. Так, жителям Московской области выплачивают разницу между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом семьи, отметил адвокат Владимир Постанюк
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Также изменится механизм получения компенсации расходов на услуги ЖКХ. Люди, у которых срок льготы истекает с 1 января по 1 апреля 2021 года, автоматически получат господдержку в прежнем размере на следующие шесть месяцев. Если же право на льготу истекает после 1 апреля, то нужно будет подтверждение. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова заявила, что россияне могут рассчитывать на бесплатные услуги государства. Например, в Москве для малоимущих предусмотрена бесплатная юридическая помощь и освобождение от уплаты курортного сбора.
К тому же, с 1 апреля пройдет плановая индексация социальных пенсий, напоминает издание. От их размера зависит и ряд других социальных выплат, которые тоже автоматически повысят. В этом году индексация составит 3,4%.
Ранее в Партии пенсионеров заявили, что анонсированная с 1 апреля индексация социальных пенсий является фантомной. Сама прибавка к выплатам составит
всего лишь от 124 до 350 рублей.