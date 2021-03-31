Юристы назвали положенные россиянам в апреле льготы

Также изменится механизм получения компенсации расходов на услуги ЖКХ. Люди, у которых срок льготы истекает с 1 января по 1 апреля 2021 года, автоматически получат господдержку в прежнем размере на следующие шесть месяцев. Если же право на льготу истекает после 1 апреля, то нужно будет подтверждение. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова заявила, что россияне могут рассчитывать на бесплатные услуги государства. Например, в Москве для малоимущих предусмотрена бесплатная юридическая помощь и освобождение от уплаты курортного сбора.