Изменился порядок выплат пособий по безработице

В России расширились возможности получения максимальных пособий по безработице, сообщила пресс-служба кабмина.

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Нововведения коснутся уволенных из-за ликвидации предприятий, беременных и призывников.

«Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка», – говорится в сообщении.

В настоящее время максимальное пособие по безработице достигает 12 130 рублей, а минимальное – 1500 рублей. Согласно нынешним правилам, россияне начинают получать пособие сразу после регистрации в центре занятости. Первые три месяца начисляется 75% заработка, но не больше 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не больше 5000 рублей.

Также пресс-служба кабмина сообщает, что благодаря изменениям будут урегулированы вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В подобных ситуациях пособия в максимальном размере будут выплачиваться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

Что касается граждан, которые потеряли работу из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, то в первые три месяца им начисляется не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. После этого, согласно действующим правилам, они уже не могут получать максимальное пособие по безработице, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли.

«Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей», – говорится в сообщении.

Также пресс-служба разъяснила правила для беременных, которые столкнулись с потерей работы. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере пересечется со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице перенесут на более поздний срок.

Граждане, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы, после возвращения с них продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.