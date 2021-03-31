В России подорожали картошка и морковь

Картофель и морковь в России с 23 по 29 марта продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата

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"За счет снижения цен на огурцы - на 5,4% и помидоры - на 2%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь - на 3,1%, картофель - на 2,6%, капуста белокочанная - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее, с 16 по 22 марта, картофель вырос в цене на 3,1%, морковь - на 3,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2%, белокочанная капуста - на 1,5%, яблоки - на 0,1%, огурцы подешевели на 9,7%, томаты - на 2,8%. В целом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 1%.

В свою очередь с 23 по 29 марта выросли цены на вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).

Говядина, сметана, сычужные сыры, черный чай подорожали на 0,2%, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, шоколадные конфеты и водка - на 0,1%. Цены на пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания снизились на 0,1%, стоимость свинины не изменилась.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,3%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 23 субъектах - на 1,5-2,4%, в девяти субъектах - на 2,5-5,6%", - говорится в сообщении статистического ведомства.

В Ненецком и Чукотском автономных округах цены на яйца не изменились, а в четырех регионах они снизились на 0,1-0,9%. Неделей ранее, с 16 по 22 марта, яйца подорожали также на 1,3%.

В свою очередь цены на сахар за отчетный период выросли на 0,5% против 0,8% неделей ранее. В 34 регионах сахар подорожал на 0,1-0,7%, в 19 субъектах - на 0,8-1,4%, в 10 субъектах - на 1,5-2,7%. В 11 регионах цены не изменились, еще в 11 - снизились на 0,1-1,8%.

"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 14 субъектах - на 0,7-1,9%, в пяти субъектах - на 2-10,4%", - добавляет Росстат. В 25 регионах стоимость подсолнечного масла не изменилась, в 12 субъектах она снизилась на 0,1-0,7%. С 16 по 22 марта масло подорожало на 0,5%.

Пшеничная мука с 23 по 29 марта выросла в цене на 0,6%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,5%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,1% (против 0,2% неделей ранее), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2% (против 0,1%), вермишель - на 0,2% (как и неделей ранее).