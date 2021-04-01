В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам среди топ-10 банков, сообщили в Банке России
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По данным регулятора, ставка по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов в рублях, по итогам третьей декады марта увеличилась с 4,51% до 4,57%.
Во второй декаде марта ставка чуть опустилась – до 4,51% с 4,53% в первой декаде.
Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам рассчитывается Банком России
и служит ориентиром для кредитных организаций. ЦБ рекомендует привлекать средства населения по ставке, не превосходящей среднюю максимальную плюс два процентных пункта.
Как сообщал «Рамблер», 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. В ЦБ допустили дальнейший рост ставки в будущем. Экономисты считают, что ставки по вкладам и кредитам начнут плавно расти вслед за увеличением ключевой ставки. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что рост депозитных ставок будет опережать динамику кредитных.