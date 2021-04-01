В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам среди топ-10 банков, сообщили в Банке России

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным регулятора, ставка по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов в рублях, по итогам третьей декады марта увеличилась с 4,51% до 4,57%.

Во второй декаде марта ставка чуть опустилась – до 4,51% с 4,53% в первой декаде.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам рассчитывается Банком России и служит ориентиром для кредитных организаций. ЦБ рекомендует привлекать средства населения по ставке, не превосходящей среднюю максимальную плюс два процентных пункта.