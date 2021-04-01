Размер пенсии предложили уравнять по всей России

Российская «Партия пенсионеров» в свою предвыборную программу к думским выборам 2021 года включила пункт о равном размере пенсии для граждан по всей стране. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе партии.

Зампред партии Владимир Ворожцов посчитал несправедливым, что размер пенсии в России зависит от региона проживания получателя. Так, по его словам, не должно быть пенсии «московской, хабаровской и кировской». Политик особенно отметил необходимость помогать людям, трудившимся в тяжелых климатических условиях.