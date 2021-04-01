Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В России хотят уравнять размер пенсии

РИА "ФедералПресс"иещё 2
4 часа назад
Российская «Партия пенсионеров» в свою предвыборную программу к думским выборам 2021 года включила пункт о равном размере пенсии для граждан по всей стране. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе партии.
Размер пенсии предложили уравнять по всей России
Фото: ТАССТАСС
«Партия пенсионеров настаивает на разработке нового пенсионного законодательства. < > Это равенство пенсий на всей территории России со включенными льготами и доплатами», – передает сообщение партии ТАСС.
Зампред партии Владимир Ворожцов посчитал несправедливым, что размер пенсии в России зависит от региона проживания получателя. Так, по его словам, не должно быть пенсии «московской, хабаровской и кировской». Политик особенно отметил необходимость помогать людям, трудившимся в тяжелых климатических условиях.
Председатель центрального совета партии Владимир Бураков выступил с инициативой, предполагающей выход на пенсию после 30-летнего трудового стажа, ровно так, как это уже практикуется в стране, например, у военнослужащих, пишет ТАСС.
Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как Кремль подыграл КПРФ и Зюганову в преддверии выборов в Госдуму.
Личный счет,Владимир Бураков,КПРФ,Госдума,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители