Размер пенсии предложили уравнять по всей России

«Партия пенсионеров настаивает на разработке нового пенсионного законодательства. < > Это равенство пенсий на всей территории России со включенными льготами и доплатами», – передает сообщение партии ТАСС.
Зампред партии Владимир Ворожцов посчитал несправедливым, что размер пенсии в России зависит от региона проживания получателя. Так, по его словам, не должно быть пенсии «московской, хабаровской и кировской». Политик особенно отметил необходимость помогать людям, трудившимся в тяжелых климатических условиях.
Председатель центрального совета партии Владимир Бураков выступил с инициативой, предполагающей выход на пенсию после 30-летнего трудового стажа, ровно так, как это уже практикуется в стране, например, у военнослужащих, пишет ТАСС.
Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как Кремль подыграл КПРФ и Зюганову в преддверии выборов в Госдуму.