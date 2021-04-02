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Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары

Газета.Ruиещё 4
37 минут назад
Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал о ситуациях, когда рублевые сбережения не следует обменивать на доллары. Об этом сообщает агентство "Прайм". Он призвал обратить внимание на графики изменения валютных котировок в долгосрочном периоде.
Эксперт рассказал о выгоде рубля
Фото: ТАССТАСС
"Можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные - продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери", - сказал Зюриков.
Эксперт подчеркнул, что хранение сбережений в иностранной валюте является выгодным в долгосрочной перспективе или, если речь идет о денежных операциях в долларе или евро. Ранее стало известно, что Saxo Bank прогнозирует падение рубля в июне.
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