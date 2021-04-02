В России подорожали авиаперелеты

Стоимость авиабилетов в ряд городов России с вылетом в апреле-июне выросла на 15–120% в сравнении с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

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Наибольший рост цен затронул билеты из Москвы в Набережные Челны (+121%), Томск (+91%), Нижнекамск (+88%), Чебоксары (+46%), Ростов-на-Дону (+36%). Подорожали и перелеты из Сочи в Пермь (+58%), из Новосибирска в Нижневартовск (+41%).

Также отмечается, что по некоторым направлениям стоимость авиабилетов во II квартале превзошла уровень июля-сентября 2019 года.

Выросли цены на авиабилеты на внутренние рейсы с вылетом в период с апреля по июнь 2021 года из Москвы, Сочи и Симферополя, заявила «Известиям» представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, средняя стоимость билета в одну сторону из Москвы достигла 5,1 тысячи рублей. Данный показатель на 10% выше того, что был два года назад. Билеты из Сочи выросли в цене на 21%, до 6,2 тысячи рублей, а из Симферополя — на 3%, до 6 тысяч рублей, указала Шелехова.

Эксперт отметила, что на фоне закрытия границ россияне делают выбор в пользу отечественных курортов, в этой связи спрос на такие поездки увеличивается.

Авиаперевозчикам не удалось удержать цены на билеты на прежнем уровне в связи с ростом основных статей расходов, низкой рентабельностью сектора и накопленным убытком за 2020 год, полагает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин

Средний чек упал больше чем на 30% на направлениях из Санкт-Петербурга в Новосибирск, Архангельск, Астрахань, Сыктывкар, Самару, Воронеж, Челябинск, Саратов, Пермь, а также из Москвы в Ижевск, Ставрополь, Оренбург, Орск, Горно-Алтайск, приводит данные аналитический центр «Туту.ру».