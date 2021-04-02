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«Мосгаз» предупредил о фейковых объявлениях в подъездах

Лера Букина
1 час назад
Объявления о коммунальных услугах с громкими заголовками и угрозами в виде штрафов, которые расклеены в подъездах жилых домов, в большинстве случаев составлены мошенниками, заявил РИА Недвижимость начальник управления внутридомового газового оборудования «Мосгаза» Сергей Василенко.
«Мосгаз» предупредил о фейковых объявлениях в подъездах
Фото: ТАССТАСС
«Не важно, о чем речь: будь то поверка счетчиков, замена или проверка газового оборудования – городские компании так не делают. Они не используют принудительный тон и не угрожают штрафами, говоря о своих услугах», - указал он.
Василенко рекомендует проверять всю указанную информацию на сайтах официальных компаний или в личных онлайн-кабинетах пользователей. Можно уточнить сроки и виды работ по телефону справочной службы, добавил он.
Василенко подчеркнул, что специалисты «Мосгаза» проводят техническое обслуживание согласно четкому графику, размещенному на официальном сайте предприятия. О планируемом внеплановом техобслуживании «Мосгаз» оповещает управляющую компанию, которая самостоятельно информирует жителей. Уточняется, что она может развешивать объявления на стендах, раскладывать уведомления в почтовые ящики, лично звонить жильцам.
Также не стоит верить тем, кто в объявлении грозит штрафом за недопущение бригад к работам внутри квартиры, поскольку к запугиванию и угрозам прибегают только злоумышленники, отметил Василенко.
Он указал на то, что управляющие компании и городские службы для информирования жителей дома используют специальные стенды. Кроме того, объявления печатают на бумаге с собственным логотипом, справочными телефонами и адресом официального сайта, заключил Василенко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались мошенники с фальшивыми авиабилетами.
Личный счет,Сергей Василенко,РИА Новости,
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