«Мосгаз» предупредил о фейковых объявлениях в подъездах

Объявления о коммунальных услугах с громкими заголовками и угрозами в виде штрафов, которые расклеены в подъездах жилых домов, в большинстве случаев составлены мошенниками, заявил РИА Недвижимость начальник управления внутридомового газового оборудования «Мосгаза» Сергей Василенко

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«Не важно, о чем речь: будь то поверка счетчиков, замена или проверка газового оборудования – городские компании так не делают. Они не используют принудительный тон и не угрожают штрафами, говоря о своих услугах», - указал он.

Василенко рекомендует проверять всю указанную информацию на сайтах официальных компаний или в личных онлайн-кабинетах пользователей. Можно уточнить сроки и виды работ по телефону справочной службы, добавил он.

Василенко подчеркнул, что специалисты «Мосгаза» проводят техническое обслуживание согласно четкому графику, размещенному на официальном сайте предприятия. О планируемом внеплановом техобслуживании «Мосгаз» оповещает управляющую компанию, которая самостоятельно информирует жителей. Уточняется, что она может развешивать объявления на стендах, раскладывать уведомления в почтовые ящики, лично звонить жильцам.

Также не стоит верить тем, кто в объявлении грозит штрафом за недопущение бригад к работам внутри квартиры, поскольку к запугиванию и угрозам прибегают только злоумышленники, отметил Василенко.

Он указал на то, что управляющие компании и городские службы для информирования жителей дома используют специальные стенды. Кроме того, объявления печатают на бумаге с собственным логотипом, справочными телефонами и адресом официального сайта, заключил Василенко.