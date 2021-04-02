Как ничего не делать на работе и получать деньги

По словам Стребкова, такие сотрудники всегда могут поддержать разговор на любую тему, являются душой компании или имеют полезные связи, благодаря чему им прощают прокрастинацию.

Еще один способ успешно отлынивать от работы - научиться создавать иллюзию деятельности.

«Не обязательно что-то реально делать, многим удаётся на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу», - объяснил Стребков.

По его мнению, набрав простые рутинные задания, можно делать вид, что они мешают приступить к более важным делам.

Кроме того, отлынивать можно, оправдываясь «объективными обстоятельствами» и «независящим от сотрудника причинами».

Как писал «Рамблер», ранее РИА Новости представило рейтинг российских зарплат. Первое место в нем заняли сахалинские нефтяники. Их доход в среднем составляет около 380 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказались московские финансисты с зарплатами в 187 тысяч рублей, а замыкают тройку лидеров работники добывающей отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (174 тысячи рублей в месяц в среднем).