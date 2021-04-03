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Россиянам рекомендовали отказаться от обмена рублей на доллары

Майк Габриелян
1 час назад
Финансист призвал россиян не спешить в обменники, чтобы купить доллары и евро. Западная валюта способна нанести ощутимый урон, если вам внезапно понадобятся рубли на крупную покупку, а курс нацвалюты в это время укрепится. Так считает директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков. Его мнение приводит агентство «Прайм».
Россиян призвали отказаться от обмена рублей на доллары
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Зюриков отметил, что последние 30 лет курс рубля к доллару падал. Темпы снижения постоянно замедлялись, однако нисходящий тренд сохраняется.
«Между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные - продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», — сказал финансист.
При этом укрепление может составлять до 30-40%.
Именно поэтому, если постоянно переводить деньги в доллары, то можно попасть в ситуацию, когда внезапно понадобятся деньги во время периода укрепления рубля. Тогда придется менять доллары по невыгодному курсу и терпеть убытки.
По мнению Зюрикова, постоянный выбор доллара и евро для сбережений оправдан, если в долгосрочном плане предстоят траты именно в этой валюте.
Ранее «Рамблер» сообщал, что есть три вещи, которые опасно хранить в кошельке.
Личный счет,Александр Зюриков,
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