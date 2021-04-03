Россиянам назвали вакансии с зарплатой в 500 тысяч

Эксперты сервиса HeadHunter назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в России. Об этом сообщает РИА Новости

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В Москве коммерческому партнеру (нефтехимическая отрасль) готовы платить 500 тысяч рублей. В список самых ценных столичных профессий также вошли стоматолог-хирург-имплантолог с зарплатой от 300 до 750 тысяч рублей и менеджер по работе с клиентами в инвестиционной организации (до 600 тысяч рублей).

Программисту - главе группы PHP - предлагают от 350 тысяч рублей в месяц. Заместителю технического директора с опытом эксплуатации рыбопромысловых судов - до 550 тысяч.

Высоко ценятся должности руководителя проектов в IT-компании (400 тысяч), дерматокосметолога (300 тысяч) и директора серийного производства в компании, занимающейся электроникой (300 тысяч рублей).

В регионах также есть работа с зарплатой в сотни тысяч рублей.

В Набережных Челнах открыта вакансия начальника оздоровительного лагеря (до 500 тысяч рублей). Главный инженер-конструктор в Казани может получить 300 тысяч рублей.

Новосибирскому менеджеру по продажам металлопроката готовы платить до 300 тысяч. В Петербурге требуется начальник отдела аренды в новый торгово-развлекательный комплекс (от 300 тысяч рублей). Высокие зарплаты предлагаются дизайнерам интерьера в Сочи, косметологам в Перми, стоматологам в Астрахани (от 150 до 300 тысяч).

На удаленке больше всех могут получить: менеджер по продаже новостроек (до 530 тысяч рублей), архитектор (от 300 тысяч) и управляющая сетью студий лазерной эпиляции (до 250 тысяч рублей).