Мошенники выдумали новую схему по получению незаконного доступа к средствам россиян, сообщили российские банки. Злоумышленники посылают жертвам письма, в которых предлагают переоформить кредиты или вклады под более выгодный процент и дают ссылку на поддельную страницу банка, чтобы украсть данные учетной записи. По данным кредитных организаций, многие мошенники перешли на электронную почту, потому что россияне перестали доверять звонящим по телефону.

«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», — приводит РИА Новости слова руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой.

Она отметила, что мошенники ищут новые схемы, поскольку грамотность россиян растет. Многие уже знают, что по телефону нельзя сообщать никакие коды для подтверждения операций. В связи с этим злоумышленники используют более сложную схему и создают страницы, похожие на официальные, чтобы похищать данные.

О новой схеме мошенников предупредили и в Сбербанке. «Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка», — подчеркнули в организации.

Банке России отметили, что мошенники все чаще пытаются получить доступ именно к счетам и депозитам россиян, а не к картам.

«С прошлого года интерес мошенников сместился. < > Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте», — уточнили в Центробанке.