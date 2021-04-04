В российских магазинах заметили дефицит сахара

В магазинах Красноярска опустели полки с сахарным песком, сообщил местный телеканал «Прима». Ранее правительство России продлило соглашения по сдерживанию цен на сахар.

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В местном магазине сети Metro заканчивается обычный сахар-песок по 750 г, 900 г, 1 кг для покупки оптом, в рознице осталось малое количество сахара в пачках по 5 и 10 кг. Тростниковый сахар-песок также в дефиците — заканчиваются пачки по 900 г (опт) и 5 кг (розница).

В другом красноярском магазине сети ситуация чуть получше. Там ещё в достаточном количестве остались белый сахар-песок (опт) и тростниковый сахар (розница) в пачках по 900 г. Кроме того, можно купить оптом тростниковый сахар в упаковках по 500 г и сахар-песок по 5 кг в розницу. При этом заканчивается белый сахар по 1 кг (опт), 10 кг (розница) и тростниковый сахар по 5 кг (розница).

Представитель торговой сети «Командор» Дмитрий Болотов пояснил телеканалу «Прима», что производители закрыли свои обязательства по старым контрактам, а вот новые поставки сахара по той же фиксированной цене сейчас не проводят, ссылаясь на нехватку продукции.

«Мы отмечаем повышенный спрос на сахар, цена на товар, вероятно, увеличится из-за этого дефицита, который наблюдается. У нас, допустим, в сети приходят мелкие оптовики и закупают сахар по фиксированной цене, чтобы потом перепродать дороже. Естественно, нам эта ситуация не нравится, и мы её стараемся регулировать», — добавил Болотов.

По мнению экспертов розничного рынка, дефицит сахара стал временной бизнес-стратегией: ретейлеры рассчитывают закупить больше продукции по фиксированным ценам, а производители не хотят продешевить и придерживают запасы сахара.

О нехватке сахара торговым сетям стало известно ещё 22 марта. Ретейлеры пожаловались, что крупные оптовики перестали участвовать в проведении торгов. Сами поставщики ссылались на нехватку продукции. Один из крупнейших производителей сахара в России «Русагро» назвал виновниками ситуации самих сетевиков, так как они якобы начали запрашивать слишком большие объёмы продукции.

Ранее «Секрет» рассказывал, что заводы более недели не поставляли крупным российским ретейлерам сахар по фиксированной цене. В Минсельхозе при этом назвали ситуацию стабильной, а производители заподозрили торговые сети в попытке искусственно создать дефицит сахарного песка.