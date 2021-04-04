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Как вложиться в валюту и не прогадать

Майк Габриелян
58 минут назад
Учёный-экономист Дмитрий Ферапонтов предложил россиянам формировать тривалютный портфель, чтобы не пострадать от инфляционного обвала в эпоху пандемии. Эксперта цитирует агентство «Прайм» .
Россиянам посоветовали формировать тривалютный портфель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль — доллар — швейцарский франк или рубль — евро — китайский юань», — сказал Ферапонтов.
Он отметил, что иностранные деньги нужно рассматривать только как способ долгосрочного вложения средств. Помимо доллара и евро есть достаточно стабильные "игроки", например швейцарский франк. Оптимальный выбор заключается в портфеле из трех валют, это значительно снизит риски.
Кроме того, необходимо отслеживать информацию, связанную с экономикой, в том числе международной, политические и социальные новости. Это позволит понять, почему происходят колебания курсов и какие действия надо предпринять.
Надо также помнить, что в случае, когда срочно понадобятся рубли, валюту придется менять. Курс может оказаться крайне невыгодным, что приведет к убыткам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам рекомендовали отказаться от обмена рублей на доллары.
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